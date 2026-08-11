Relitto romano scoperto al largo di Mazara del Vallo: sul fondale centinaia di anfore | VIDEO

Un relitto di epoca romana, presumibilmente databile tra il II e il I secolo avanti Cristo, è stato individuato a circa tre miglia nautiche dalla costa di Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, a una profondità di 46 metri.

Sul fondale sono state individuate centinaia di anfore, in gran parte del tipo Dressel 1A, insieme a due ceppi d’ancora in piombo e a un’altra struttura dello stesso materiale, la cui funzione deve ancora essere chiarita.

Il primo avvistamento è stato effettuato durante un’immersione da Giacomo De Mola, subacqueo esperto ed ex campione del mondo di pesca subacquea. Dopo la scoperta, De Mola ha contattato un archeologo e segnalato il sito alla Soprintendenza del Mare della Regione Siciliana.

È quindi scattato un sopralluogo congiunto che ha coinvolto il Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Palermo, la Soprintendenza del Mare e il Nucleo Carabinieri Subacquei di Messina, con il supporto di una motovedetta dell’Arma di Trapani.

Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha definito il ritrovamento "una delle più importanti scoperte archeologiche subacquee degli ultimi anni". "Il mare continua a restituirci frammenti preziosi della nostra storia – ha dichiarato – e il relitto di Mazara del Vallo ci parla degli uomini, delle rotte e degli scambi che fecero del Mediterraneo un crocevia di civiltà". Soddisfazione anche da parte del comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, Salvatore Luongo, che ha sottolineato la professionalità e la collaborazione tra i reparti specializzati e la Soprintendenza.

Il sito sarà ora oggetto di ulteriori attività di documentazione e studio, con l’obiettivo di ricostruire il contesto archeologico del relitto e predisporre le misure necessarie alla sua tutela.







