POLITICA ITALIA Renzi a Salvini: "Tanti italiani vorrebbero rivederla al Viminale: i pendolari" I partiti politici alle prese con i guai interni, da Ilaria Salis a Andrea Delmastro

In Senato il question time al ministro delle Infrastrutture e Trasporti Salvini diventa l'occasione, per Matteo Renzi, per accusarlo di occuparsi quotidianamente di tutt'altro, come ad esempio del caso del gioielliere Roggero.

Mentre alla Camera via libera bipartisan all'emendamento al decreto Sport che rafforza la sicurezza nelle piscine, con lo stop immediato agli impianti che non avranno bocchettoni o griglie di fondo con standard tali da impedire l'effetto ventosa, i partiti politici fanno i conti coi propri guai interni: Alleanza Verdi-Sinistra col caso Salis, condannata in primo grado a dover risarcire due ex collaboratori per una risoluzione di un contratto di lavoro, Fratelli d'Italia col caso Delmastro, il 30 luglio la Camera deciderà se concedere l'accesso alle chat tra l'ex sottosegretario alla Giustizia e il ristoratore Caroccia, già negata dalla Giunta per le autorizzazioni.

Nel video l'intervento di Matteo Renzi, senatore Italia Viva e le interviste a Nicola Fratoianni, deputato Alleanza Verdi-Sinistra, e Giovanni Donzelli, deputato Fratelli d'Italia

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