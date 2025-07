Report Inail, in Romagna crescono gli infortuni sul lavoro

Nel 2024, fa sapere il sindacato Cisl, nelle province romagnole di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, sono stati ufficialmente accertati 11.973 infortuni sul lavoro, secondo i dati Inail. Nel dettaglio, nel 2024 a Forlì-Cesena sono stati accertati 4.299 infortuni, in lieve aumento rispetto ai 4.220 del 2023, con una crescita dell'1,87%. A Ravenna i casi riconosciuti sono stati 4.396, in crescita del 3,48% rispetto ai 4.248 dell'anno precedente. A Rimini si registrano 3.248 infortuni accertati contro i 3.173 del 2023, pari a un aumento del 2.36%. Particolarmente gravi i dati sugli infortuni mortali accertati, che sono stati 12 in tutto il 2024: 4 a Forlì-Cesena, 4 a Ravenna e 4 a Rimini.

Anche il fenomeno delle malattie professionali si conferma un fronte critico. Nel 2024 sono stati riconosciuti 1.051 casi di malattia professionale, con un aumento complessivo del 14% rispetto ai 922 casi del 2023. Il dato è frutto di una distribuzione territoriale che vede 708 casi accertati nella provincia di Forlì-Cesena, con un aumento del 23,3% rispetto ai 574 del 2023; 174 a Ravenna, in calo del 16,3% rispetto ai 208 dell'anno precedente; e 169 a Rimini, in crescita del 20,7% rispetto ai 140 del 2023. Si tratta di patologie insorte nel tempo, legate a condizioni di lavoro prolungate e spesso ripetitive, connesse all'esposizione a sostanze nocive, alla movimentazione manuale dei carichi, a posture forzate o a microtraumi costanti.

“I dati accertati raccontano quindi una realtà ben definita, fatta di numeri concreti che rappresentano altrettante storie personali di lavoratori colpiti nella propria salute - afferma il segretario generale Cisl Romagna Francesco Marinelli - .Una parte del mondo del lavoro romagnolo continua a essere esposto a rischi significativi, con conseguenze pesanti per chi subisce un infortunio o sviluppa una malattia legata all’attività professionale. Questi dati evidenziano la necessità di mantenere alta l’attenzione su alcuni ambiti lavorativi particolarmente esposti, come l’agricoltura, l’edilizia, la manifattura e i servizi alla persona. L’obiettivo condiviso deve essere quello di garantire tutele effettive e tempestive, valorizzando il ruolo della prevenzione e rafforzando, allo stesso tempo, tutti gli strumenti che rendono il sistema più efficace e vicino alle persone”.