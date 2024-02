RIMINI Report sull'infortunistica stradale: un incidente su tre causato dall'alta velocità Assessore Magrini: "È necessario contrastare questa pericolosa violazione, prima causa di incidentalità, con gravi conseguenze per gli utenti"

Dal report fornito dagli uffici della Polizia locale emerge una situazione molto pericolosa: immagini eloquenti provenienti dagli autovelox mostrano come alcuni conducenti si lascino prendere dall'acceleratore, non solo su strade di grossa percorrenza, ma anche su strade urbane. Sulla Superstrada di San Marino, un conducente è stato sanzionato perché procedeva ad oltre 140 km orari, in un tratto di strada in cui il limite è fissato a 70 km. Si tratta di un fenomeno purtroppo ancora diffuso sulle nostre strade, come raccontano anche i dati del report sul 2023 fornito dalla Polizia Locale di Rimini.

Quasi 400 sono i sinistri stradali nell'ultimo anno, su 1300 complessivi, in cui si è accertata come causa l'alta velocità sostenuta dai veicoli. Tra questi ci sono anche i tre incidenti mortali rilevati nello scorso anno. La velocità viene confermata come la maggiore causa di lesività negli incidenti stradali. Dietro a questi numeri e queste statistiche ci stanno soprattutto tragedie e dolore infinito per le vittime, per le loro famiglie, per gli amici. Se nell'anno 2000 furono 29 le vittime da incidente stradale nel Comune di Rimini, nel 2023 questo numero si è fermato a 3, secondo i rilievi della Polizia Locale.

Un risultato che conferma come, nell'arco di 20 anni, le misure di sicurezza sia a livello nazionale che locale abbiano comunque contribuito a incrementare la consapevolezza alla guida. "Non ci arrenderemo finché quel numero tragico non ripoterà 0 - dichiara l'assessore alla sicurezza Juri Magrini.

