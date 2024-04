POLITICA ITALIA Respinte le mozioni di sfiducia contro i ministri Santanchè e Salvini Richetti (Azione): "Ero pronto a ritirare quella su Salvini, ma di fronte ad un contratto serve un atto che ne notifichi la fine"

Nessuna sorpresa dall'Aula di Montecitorio, com'era ampiamente nelle previsioni sono state respinte entrambe le mozioni di sfiducia nei confronti della ministra del Turismo Daniela Santanchè e del vice presidente del Consiglio Matteo Salvini. La prima, coinvolta in inchieste giudiziarie sulle sue attività economiche, in particolare per la presunta truffa all'Inps della cassa Covid, accuse ancora tutte da dimostrare, la seconda per i rapporti tra la Lega e il partito Russia Unita. Ce ne ha parlato il primo firmatario della mozione contro Salvini, il deputato di Azione Matteo Richetti.

Nel video l'intervista a Matteo Richetti, deputato di Azione

