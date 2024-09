Respinto il ricorso per l’abolizione della caccia: il calendario in Emilia-Romagna resta invariato

Nessuna sospensione del calendario venatorio 2024-2025 in Emilia-Romagna. Il Tribunale amministrativo regionale ha respinto un ricorso avanzato dalla Lac (Lega per l’abolizione della caccia) e altre associazioni per la sospensione di parti rilevanti del calendario venatorio regionale 2024/25.

“Ora potrà proseguire normalmente la stagione l’attività venatoria in regione– ha detto l’assessore regionale all’Agricoltura, agroalimentare, caccia e pesca, Alessio Mammi-. I giudici amministrativi hanno ritenuto corrette le scelte fatte dalla Regione, motivate attraverso una relazione tecnico-scientifica allegata alla delibera che approvava il calendario venatorio. Si tratta di una pronuncia particolarmente importante che potrebbe costituire un precedente significativo non soltanto per l’Emilia-Romagna ma anche per i futuri calendari venatori delle altre regioni italiane”.