Reuters: Huawei fuori dalla gara Telecom per il 5G

Telecom Italia non avrebbe invitato Huawei a partecipare alla gara per la fornitura di apparecchiature 5G per la sua rete che si appresta a costruire in Italia e in Brasile: lo riferisce la Reuters citando alcune fonti, secondo le quali fra i fornitori invitati ci sarebbero, invece Cisco, Ericsson, Nokia e Mavenir and Affirmed Networks. Finora non ci sono nè conferme nè smentite, mentre il dibattito politico sul 5G in Italia è aperto e acceso. Il timore di interferenze cinesi è sentito soprattutto negli Usa, che nei mesi scorsi hanno continuato a fare pressioni in questo senso sugli alleati europei.