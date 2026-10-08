RIMINI Revenge porn a Rimini, denunciato 48enne: era già stato ammonito per stalking La vittima, 42 anni, ha scoperto la diffusione delle immagini dopo un'improvvisa ondata di follower sconosciuti sui social. Le indagini della Squadra Mobile hanno portato al sequestro di numerose foto

Revenge porn a Rimini, denunciato 48enne: era già stato ammonito per stalking.

Pubblica online le foto intime dell'ex compagna, accompagnate dal nome e cognome della donna: denunciato un 48enne residente a Rimini. L'uomo è finito al centro di un'indagine della Squadra Mobile della Polizia di Stato, che ha ricostruito una vicenda di presunte condotte persecutorie nei confronti di una 42enne, culminata nel marzo 2026 con la diffusione sul web delle immagini private.

La vittima ha scoperto quanto stava accadendo in modo del tutto casuale. A insospettirla è stato l'improvviso aumento di sconosciuti che hanno iniziato a seguirla sui social network. Successivamente, uno di questi le ha inviato un messaggio privato, informandola di aver trovato su un sito internet fotografie intime che la ritraevano, pubblicate insieme alle sue generalità.

Le indagini della Squadra Mobile hanno permesso di raccogliere numerose testimonianze dalle quali sono emersi, secondo quanto riferito dalla Polizia, "elementi convergenti circa il persistente interesse dell'indagato nei confronti della vita privata, sentimentale e lavorativa della donna", anche dopo la fine della relazione.

Il 48enne avrebbe ripetutamente contattato persone vicine alla donna, anche nell'ambiente professionale, per ottenere informazioni sulle sue frequentazioni e sulla sua vita privata, oltre a diffondere giudizi negativi sul suo conto. L'uomo era già stato destinatario, nel febbraio 2025, di un provvedimento di ammonimento del Questore per condotte riconducibili agli atti persecutori, previsti dall'articolo 612-bis del Codice penale.

Su delega dell'Autorità giudiziaria, gli investigatori hanno eseguito perquisizioni nell'abitazione e in altri luoghi nella disponibilità del 48enne, rinvenendo numerose fotografie e ulteriori elementi di riscontro rispetto a quanto denunciato dalla vittima.

Secondo gli investigatori, la diffusione illecita delle immagini sessualmente esplicite si inserirebbe in una più ampia sequenza di condotte persecutorie. La posizione dell'indagato è ora al vaglio dell'Autorità giudiziaria.

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