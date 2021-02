Rezza (Istituto di Sanità) sul vaccino Sputnik: "Per 'Lancet' protezione al 92%, ma serve un dossier conforme agli standard occidentali"

Nel video gli interventi di Gianni Rezza, direttore generale della prevenzione al ministero della Salute

Dopo l'Emilia Romagna anche le Marche tornano arancioni da lunedì, intanto durante il monitoraggio settimanale all'Istituto di Sanità si è parlato anche del vaccino russo Sputnik. Marche, Lombardia e Piemonte in zona arancione, la Basilicata addirittura rossa, chiesta anche dal presidente del Molise, che ha già 33 Comuni in quella fascia. Il monitoraggio settimanale sull'andamento dell'epidemia conferma un quadro in peggioramento, e per la quarta settimana consecutiva, anche se l'Rt è a 0,99, a un passo dalla soglia di allerta. L'Istituto superiore di Sanità ritiene “necessarie ulteriori urgenti misure di mitigazione sul territorio nazionale, per evitare un rapido sovraccarico dei servizi sanitari”. E il professor Rezza, sollecitato, parla anche dello Sputnik: secondo la rivista Lancet, dice, offre una protezione elevata, al 92%, è la premessa. Intanto l'incremento sui casi totali supera i 20mila (20.499) su un numero di tamponi inferiore a ieri (325.404); sono sempre in aumento terapie intensive (2.194, +26) e ricoveri ordinari (18.292, +35), diminuiscono lievemente i morti da ieri, 253 (97.227). E mentre Fabrizio Curcio è stato nominato da Draghi a capo della Protezione civile, in sostituzione di Angelo Borrelli, la Spagna ha deciso di prorogare le restrizioni ai viaggi non essenziali fuori dall'Ue fino al 31 marzo. In Catalogna riaprono però i centri commerciali, dopo due mesi di stop.









Nel video gli interventi di Gianni Rezza, direttore generale della prevenzione al ministero della Salute