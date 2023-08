Riaperto aeroporto Catania, torna operativo La società di gestione dello scalo comunica che è stato riaperto dalle 6 di stamane e consiglia ai passeggeri di informarsi sullo stato del proprio volo con le compagnie aeree.

Riaperto aeroporto Catania, torna operativo.

L'aeroporto di Catania Fontanarossa, chiuso da ieri mattina alle 5, è tornato operativo. La società di gestione dello scalo comunica che è stato riaperto dalle 6 di stamane e consiglia ai passeggeri di informarsi sullo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Ieri erano stati cancellati tutti i voli in partenza da Catania mentre quelli in arrivo non cancellati sono stati dirottati su Trapani e Comiso.

L'aeroporto era stato chiuso a causa della cenere caduta sulle piste dopo l'eruzione dell'Etna. La riapertura era prevista per ieri alle 20 ma è poi slittata a stamane. Il primo aereo è partito alle 6.24, con qualche decina di minuti di ritardo, diretto a Praga. Poi un altro aereo è decollato per Torino. Alle 7.20 invece è atterrato il primo aereo, un volo proveniente da Malta. Ieri alla vigilia di Ferragosto migliaia di viaggiatori hanno dovuto subire disagi: sono stati costretti a non tornare a casa come previsto e a non arrivare in Sicilia - o subire ritardi e disagi - per le vacanze programmate.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: