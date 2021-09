COVID-19 Riapertura discoteche il 1° ottobre sul tavolo del governo

La riapertura delle discoteche torna su tavolo de governo. Il presidente del Silb Emilia Romagna Gianni Indino ha rilanciato ieri la notizia: "Ho da poco ricevuto la notizia che il governo si ritroverà il primo ottobre per discutere anche della riapertura delle discoteche - ha commentato. - E' una proposta fatta dal ministro per lo Sviluppo economico Giorgetti. Mi auguro che non sia una ulteriore presa in giro da parte del Governo e che ci siano le condizioni per poter risolvere il problema. Siamo allo stremo, non ne possiamo più, quindi bene questa apertura al nostro mondo e alle nostre imprese, ma soprattutto abbiamo bisogno ora di ripartire, dateci una mano".

Sul tema è intervenuto questa mattina anche il presidente Bonaccini nell'ambito di alcune valutazioni sull'estensione a tutti i lavoratori dell'obbligo di green pass. A chi vi si oppone dicendo che il Green pass è "economicida, che uccide le imprese – dichiara Bonaccini - "l'unico settore chiuso, quello dei locali da ballo e delle discoteche, per il quale credo che il Governo dovrebbe immaginare riaperture parziali. Da mesi chiede al governo di riaprirle proprio con il Green pass".

