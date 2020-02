RIAPERTURA Riapre il Cocoricò: prima serata a Pasqua, l'annuncio riaccende il popolo della notte

La sua chiusura rappresentò, in qualche modo, la fine di un'era, dell'epoca d'oro delle discoteche nel sistema del divertimento. Dopo i passaparola e le indiscrezioni, è bastato un annuncio su Facebook per riaccendere quel popolo della notte che sotto la piramide, sulle colline di Riccione, passò anni indimenticabili.

E che sabato 11 aprile potrebbe tornare a ballare al Cocoricò: questa la data prevista per la riapertura. Nato alla fine degli anni '80, è stato uno dei locali tra i più amati del mondo. Nei suoi anni di storia ha ospitato dj di fama internazionale, vocalist, performer. Un simbolo di divertimento, a tratti audace e trasgressivo. Ma a quanto pare, la chiusura sarà solo un passaggio.

Dopo il fallimento della società che lo aveva in gestione, infatti, il locale è stato rilevato dall'imprenditore Enrico Galli, già patron dell'Altromondo Studios, che ha stipulato, con i proprietari dell'immobile, un accordo di otto anni per la gestione. Si parla di un nuovo progetto di ampio respiro. Alterne le vicende e i fatti legati al Cocoricò negli ultimi anni: dalle indagini in materia fiscale ai problemi per mancati pagamenti ad artisti, fino alla cronaca. Nel 2015 fu chiuso per quattro mesi in seguito alla morte di un giovane che ebbe un malore nel locale dopo aver assunto droga.





