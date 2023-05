Riaprono le scuole a San Marino, Rimini, Riccione, Misano e Santarcangelo

La Segreteria di Stato all'Istruzione comunica che domani, 18 maggio 2023, le scuole elementari, le scuole dell'infanzia e gli asili nido chiusi oggi a causa dell'emergenza meteorologica, saranno regolarmente riaperti.

Eseguiti i controlli nei plessi scolastici della città, da domani riaprono le scuole di ogni ordine e grado nel Comune di Rimini. Saranno riaperti da domani anche i centri di formazione professionale, i centri educativi, i centri di aggregazione giovanile, i centri diurni per anziani, i centri diurni per disabili e i centri socio-occupazionali nonché gli impianti sportivi comunali e palestre scolastiche. Start Romagna domani sarà operativa su tutto il territorio provinciale, inclusi i trasporti scolastici.

Anche a Riccione e Misano adriatico riaprono le scuole, mentre restano chiuse nei comuni più colpiti: in tutti i Comuni della città metropolitana di Bologna. Porte serrate domani anche a Cesena, così come a Faenza e in tutti gli altri Comuni dell'Unione Romagna Faentina - ossia Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Riolo Terme e Solarolo -, a Ravenna (dove saranno chiusi anche i centri di aggregazione giovanile, i centri diurni per anziani e disabili e i centri socio- occupazionali, i cimiteri e sospesi i mercati ambulanti) mentre a Forlì è stata disposta la chiusura delle scuole per tutta la settimana.



La protezione civile regionale ha emesso una nuova allerta meteo “rossa” per criticità idraulica e idrogeologica e “gialla” criticità costiera per la giornata di domani. Saranno ancora possibili numerosi e diffusi dissesti nel settore centrale e orientale della Regione dove permarranno condizioni favorevoli allo sviluppo di frane per scivolamento e colamento lungo i versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche fragili, e all'aggravamento delle numerosissime frane già attivatesi a seguito delle precipitazioni dei giorni scorsi.

La Confcommercio sta organizzando una task force con l’obiettivo di fornire un sostegno immediato e concreto alle popolazioni e alle attività economiche colpite. Lo annuncia il Presidente Carlo Sangalli, sulla situazione maltempo in Emilia Romagna.