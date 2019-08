Riattivati tutti i Tutor in autostrada

Autostrade per l'Italia informa che la Cassazione ha ritenuto del tutto infondati i motivi per i quali la Corte di Appello di Roma ad aprile 2018 aveva ritenuto che il sistema di controllo della velocità media, cosiddetto Tutor, violasse le norme relative alla proprietà intellettuale della società Craft e dovesse essere rimosso. Il sistema dovrebbe tornare completamente attivo per il controesodo.

I tutor riattivati si integreranno con quelli di nuova generazione che non lasciano scampo alle targhe sammarinesi. Il nuovo sistema SICVe-PM, con la tecnologia PlateMatching, dopo la sperimentazione iniziale, è oggi attivo su 46 tratte.