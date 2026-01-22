TURISMO “RIC26: Un tuffo nel Sogno”: Riccione si candida a Capitale italiana del Mare 2026 “Riccione è nata dal mare e dal mare riparte il suo futuro”, dice la Sindaca Daniela Angelini, aprendo la presentazione pubblica del dossier di candidatura, che ha già il pieno sostegno di Regione Emilia-Romagna e Provincia di Rimini

Ci sono tutti al lancio ufficiale del dossier “RIC26: Un tuffo nel Sogno” in risposta al bando lanciato per la prima volta dal Ministero per la protezione Civile e le Politiche del Mare: istituzioni, operatori turistici, categorie economiche, sociali e sportive, associazioni, uniti attorno ad una visione di sviluppo della città che mette il mare al centro. “Quello che oggi presentiamo – spiega la Sindaca di Riccione, Daniela Angelini - non è solo un dossier, un progetto che abbiamo candidato, una candidatura, è proprio il racconto di una visione che è nato da questo progetto per la nostra città del futuro”. Frutto del lavoro di squadra, in un percorso corale sorretto da un grande patto di comunità. Alla presentazione, accanto alla Giunta, i tecnici dell'amministrazione che hanno tradotto in dossier le ambizioni della città, insieme ai rappresentanti del Comitato promotore: bagnini, Guardia Costiera, ricercatori della Fondazione Cetacea, club nautici, le associazioni di categoria. “Abbiamo fatto questo incontro con tutte le associazioni che vivono il mare quotidianamente - prosegue l'Angelini - le associazioni marinare, sportive, culturali, per mettere insieme tutto quello che è già il lavoro che fanno sul tema del mare .Noi come amministrazione abbiamo inserito tutte le opere infrastrutturali, che abbiamo fatto proprio in un'ottica di legame con questo elemento”.

Piano finanziario da 5,5 milioni di euro garantiti dal bilancio comunale e da partner pubblici e privati e un litorale ridisegnato attraverso gli interventi strutturali previsti per il 2026: il completamento del Lungomare del Sole, la riqualificazione del Porto Canale, il distretto museale nell'area dell'ex Fornace, Villa Mussolini e Museo del Territorio saranno hub culturali e tecnologici, nonché centri di monitoraggio ambientale.

Nel video, l'intervista alla Sindaca di Riccione, Daniela Angelini

