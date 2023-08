CRONACA Ricattava un 27enne di Riccione, 15enne arrestata

Ricattava un 27enne di Riccione, 15enne arrestata.

Una 15enne emiliana è stata arrestata dai carabinieri di Riccione per presunta estorsione nei confronti di un 27enne. Già nota alle forze dell'ordine, la ragazzina è stata fermata in flagrante e si trova in stato di arresto presso l'Istituto penitenziario minorile di Bologna. Secondo le indagini dei carabinieri, la quindicenne si sarebbe spacciata per maggiorenne e dopo qualche giorno di incontri con l'uomo molto più grande di lei, ed essersi fatta pagare la vacanza a Riccione, l'avrebbe ricattato rivelando la propria vera età per farsi consegnare un I-Phone e avrebbe preteso il pagamento di 300 euro usando come 'arma' le chat avute con il 27enne. L'uomo ha avvisato i carabinieri che dopo aver assistito all'incontro per la consegna del denaro hanno arrestato l'adolescente. La ragazza è difesa dall'avvocato Federico Bertani del Foro di Reggio Emilia.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: