Ricatto sessuale online, 18enne denunciato dai Carabinieri

Un uomo riminese di 35 anni è stato vittima di un'estorsione online orchestrata da un 18enne residente nel cremonese: adescato su un social network con messaggi a sfondo sessuale, è stato minacciato di essere accusato di possesso di materiale pedopornografico se non avesse versato 3.000 euro. La vittima ha pagato la somma suddivisa su diversi conti correnti riconducibili all’indagato. L'indagine, condotta dalla Stazione di Rimini Viserba, è scattata dopo la denuncia della vittima.

L'immediata attivazione dei Carabinieri ha permesso di risalire ai flussi finanziari e identificare il giovane, incensurato e residente nel cremonese, ora deferito in stato di libertà per estorsione. Grazie al tempestivo intervento presso gli istituti di credito e all'emissione di un decreto di sequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria di Rimini, le somme sono state bloccate: la vittima potrà recuperare quanto sottratto.

L'Arma coglie l'occasione per lanciare un appello alla cittadinanza: "mantenere la massima prudenza nelle interazioni sui social network, evitando la condivisione di contenuti sensibili con profili non verificati". E rinnova l'invito a "denunciare tempestivamente ogni tentativo di estorsione o minaccia online, permettendo così un rapido intervento a tutela delle vittime".







