Riccardo Branchini, il video appello: "Cosa deve fare una madre per essere ascoltata?"

A venti mesi dalla scomparsa di Riccardo Branchini, cresce la mobilitazione per chiedere lo svaso della diga del Furlo. La petizione lanciata su Change.org dalla madre del giovane, Federica Pambianchi, ha superato le 33mila firme e rilancia l'appello alle istituzioni affinché non venga esclusa alcuna possibilità utile a fare luce sulla vicenda.

In un video diffuso sui social della piattaforma, la donna si rivolge direttamente alle autorità: "Cosa deve fare una madre per essere ascoltata?". La richiesta è quella di rivalutare lo svuotamento del bacino dove furono ritrovati l'auto e alcuni effetti personali del figlio.

Nelle ultime settimane Federica Pambianchi ha proseguito personalmente le ricerche, consegnando alla Procura alcuni indumenti rinvenuti vicino al fiume e partecipando a nuove perlustrazioni nell'area del Furlo insieme a volontari e operatori muniti di metal detector.

Finora il Servizio Ambiente della Provincia di Pesaro e Urbino ha ritenuto lo svaso incompatibile con la tutela del sito e non praticabile nelle condizioni indicate dal gestore Enel Green Power. Lo scorso 15 giugno la madre di Riccardo aveva scritto anche alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni: "Da madre a madre, le chiedo aiuto".







