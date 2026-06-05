Riccardo Branchini, un paio di boxer trovato al Furlo riaccende le speranze della famiglia

Un paio di boxer impigliato tra i rovi, vicino al fiume Candigliano, potrebbe rappresentare una nuova traccia nel caso della scomparsa di Riccardo Branchini, il 19enne di Acqualagna sparito nella notte tra il 12 e il 13 ottobre 2024 nei pressi della diga del Furlo.

A ritrovare l'indumento è stata la madre del ragazzo, Federica Pambianchi, durante una delle passeggiate che da oltre un anno e mezzo compie quasi quotidianamente nella zona. Il ritrovamento, spiega Il Resto del Carlino, è avvenuto a circa 400 metri dalla diga, in direzione Fossombrone. Secondo la donna, modello, colore e soprattutto taglia sarebbero compatibili con quelli utilizzati dal figlio.

"Potrebbero essere suoi", ha spiegato la madre Federica, che ha immediatamente contattato l'avvocata Elena Fabbri, legale della famiglia. Su suo consiglio, l'indumento è stato consegnato ai carabinieri di Acqualagna affinché possa essere acquisito e sottoposto agli accertamenti necessari.

La famiglia spera che la Procura possa disporre un esame del Dna. Una comparazione sarebbe infatti possibile grazie ai reperti biologici acquisiti all'epoca della scomparsa, quando gli investigatori sequestrarono alcuni effetti personali di Riccardo, tra cui lo spazzolino e la mascherina dentale, proprio per consentire eventuali verifiche future.

Non è la prima volta che nelle ricerche emerge un indumento intimo. Nei giorni successivi alla scomparsa era stato rinvenuto un altro paio di boxer, ma in quel caso i familiari avevano escluso che appartenesse al ragazzo perché di una taglia differente. Questa volta, invece, la coincidenza delle caratteristiche ha riacceso una speranza che il tempo non ha mai spento.

Il ritrovamento arriva in una fase particolarmente delicata dell'inchiesta. Da un lato la Procura di Urbino avrebbe chiesto l'archiviazione del fascicolo per istigazione al suicidio; dall'altro resta ancora aperta la questione dello svuotamento della diga del Furlo, richiesto dalla famiglia per consentire nuove ricerche nell'invaso dove fu ritrovata l'auto del giovane.

Proprio sullo svaso si è sviluppato nelle ultime settimane un confronto tra enti e gestori, legato alle prescrizioni ambientali e alle modalità operative dell'intervento. Per la madre di Riccardo, però, la necessità di continuare a cercare non è mai venuta meno. Tanto che il 3 giugno, Federica Pambianchi ha lanciato una petizione sulla piattaforma change.org per chiedere nuovamente, tramite una firma, lo svuotamento della diga, "affinché - spiega la stessa madre - le istituzioni possano valutare nuovamente questa possibilità e affinché una madre possa continuare a cercare la verità per suo figlio".

E ora quel piccolo ritrovamento tra la vegetazione potrebbe offrire un nuovo elemento da approfondire, nella speranza di dare finalmente una risposta a una famiglia che attende da oltre 19 mesi.







