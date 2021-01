EMERGENZA SANITARIA Ricciardi (Ministero della Salute): "Tra gennaio e febbraio saranno vaccinati 900mila italiani" Il professore spiega anche i tanti morti in Italia per l'epidemia: "Popolo longevo ma fragile, e hanno pesato i tagli alla sanità nell'ultimo decennio"

Il consulente del ministero della Salute, Walter Ricciardi, intervistato dalla Stampa Estera ha parlato della variante inglese del coronavirus, e dell'efficacia dei vaccini. La cosiddetta “variante inglese” preoccupa fino a un certo punto, assicura Ricciardi E a proposito di vaccino, quello Pfizer-Biontech tra gennaio e febbraio arriverà in 180mila dosi, che consentirà di vaccinare 900mila italiani a inizio 2021. Ma l'immunità quanto può durare? Ricciardi fa l'esempio dell'influenza di stagione. Uno dei tasti più dolenti è stata la maggiore mortalità in Italia rispetto ad altri Stati, per Ricciardi i motivi sono molteplici, non ultimi i tagli alla sanità nei passati 10 anni.

Nel video gli interventi di Walter Ricciardi, consulente del ministero della Salute

