Riccione: 10 patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza nel ponte del 25 aprile

Durante il ponte del 25 aprile, la Polizia Locale di Riccione, Coriano e Misano ha intensificato i controlli sulle strade, ritirando dieci patenti, di cui sei con denuncia penale per guida in stato di ebbrezza.

I controlli, mirati a garantire la sicurezza stradale nei luoghi più frequentati della movida, si sono concentrati soprattutto nell’area del Marano, in occasione del concerto del dj Ralf, e lungo le vie che portano alle discoteche della prima collina. Tra i casi più gravi, una donna cubana del 1990 è stata fermata alla guida con un tasso alcolemico di 2,30 g/l, valore quasi cinque volte superiore al limite di legge, e denunciata per guida in stato di ebbrezza.

Un altro episodio ha riguardato un 17enne di San Giovanni Marignano, sorpreso ubriaco alla guida senza patente: alla vista della pattuglia ha tentato di fuggire a piedi, ma è stato bloccato e denunciato al Tribunale dei Minori. Anche il proprietario dell'auto, un maggiorenne che gli aveva incautamente affidato il veicolo, è stato denunciato, mentre il mezzo è stato sequestrato.

Inoltre, un conducente recidivo è stato denunciato e sanzionato dopo essere risultato positivo all'alcoltest. Segnalate infine due persone alla Prefettura per possesso di sostanze stupefacenti.