Riccione: 115 squadre della Polizia Locale per la settimana di ferragosto, ritirate 19 patenti

Durante la settimana di Ferragosto, la Polizia locale di Riccione ha intensificato i controlli su tutto il territorio, schierando 115 equipaggi per garantire la sicurezza, soprattutto nelle aree centrali, nei pressi dei trasporti pubblici e lungo le zone turistiche.

Nella zona collinare sono state ritirate 19 patenti per guida in stato di ebbrezza, incluso il caso di una donna trovata con un tasso alcolemico di 3.45 g/l, al limite del coma etilico. Sono stati segnalati anche 13 incidenti stradali, di cui 9 con feriti. Alta l'attenzione nei confronti dei giovanissimi nelle varie serate, con ispezioni effettuate dall’unità cinofila che hanno permesso di identificare numerose persone.



Le forze dell'ordine hanno anche effettuato numerose operazioni di contrasto all’abusivismo commerciale in spiaggia, denunciando due persone per raccolta fondi illegale per false onlus. Nel corso dei pattugliamenti serali, un cittadino tunisino è stato denunciato per detenzione di un coltello a serramanico e ricettazione di documenti non propri.



Un altro intervento ha riguardato un uomo su cui pendeva un obbligo di dimora in Abruzzo: è stato trovato in possesso di 5 coltelli, forbici e un taglierino, oltre a 37 grammi di sostanze stupefacenti. L’uomo, che ha minacciato di morte gli agenti, è stato deferito all'Autorità giudiziaria. Complessivamente, durante il fine settimana, sono stati sequestrati 40 grammi di stupefacenti.



La Polizia locale ha anche vigilato sul rispetto dell'ordinanza sindacale sugli orari della diffusione musicale nella notte di Ferragosto, verificando che tutti i pubblici esercizi abbiano ottemperato alle regole.