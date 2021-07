ORDINE PUBBLICO Riccione: 18enne nuda e priva di sensi ritrovata rannicchiata a terra

Riccione: 18enne nuda e priva di sensi ritrovata rannicchiata a terra.

Ieri sera in viale Mameli a Riccione, è stata trovata dai Carabinieri rannicchiata a terra una ragazza nuda e priva di sensi. Si tratta di una turista da poco maggiorenne, riporta il Corriere Romagna, che stava trascorrendo una vacanza in Riviera con le sue cugine. Infatti, era con loro prima di andarsene con dei ragazzi conosciuti proprio durante la vacanza. Lei non è in grado di ricordare nulla, e per questo non è scartata l'ipotesi della droga dello stupro. I Carabinieri di Riccione, nelle prossime ore, controlleranno le telecamere per cercare di ricostruire la vicenda. Dagli esiti della visita in ospedale, per il momento, si esclude la violenza sessuale.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: