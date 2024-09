CRONACA Riccione: 24enne accoltellato sul lungomare, soccorso al Bufalini

Un giovane di 24 anni è stato accoltellato ieri sera intorno alle 21.30 sul lungomare D'Annunzio a Riccione. "Sto male, aiutatemi", ha detto cadendo a terra, tenendosi una mano su un fianco. Poi ha perso i sensi, davanti agli occhi esterrefatti di un gruppo di turisti che si stavano godendo la serata sulla terrazza di un hotel in via D'Annunzio. Il giovane, di nazionalità albanese, sarebbe stato ferito sul lungomare all'altezza del bagno 97. Poi si è trascinato per diversi metri finché non si è accasciato davanti ad un hotel pieno di turisti. Subito dall'albergo hanno chiamato il 118 che ha portato il giovane all'Ospedale Bufalini di Cesena.

Quando è stato visitato, il giovane è stato però giudicato meno grave di quanto pensato inizialmente, la prognosi è inferiore ai 30 giorni. Sul posto, allertati dal personale del 118, sono arrivati i carabinieri che hanno tentato di farsi raccontare dal 24enne come erano andate le cose e chi lo aveva ridotto una maschera di sangue. Ma il giovane a quanto pare si è chiuso in un profondo silenzio e l'ipotesi più vicina alla realtà è che si sia trattato di uno scontro dovuto alla droga. Il sostituto procuratore di turno, Paola Bonetti ha quindi aperto un fascicolo d'indagine per lesioni gravi.

