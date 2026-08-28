Riccione, 275 dosi di cocaina nascoste sotto il materasso: arrestato un 25enne

Duecentosettantacinque dosi di cocaina nascoste sotto un materasso e oltre 4.100 euro in contanti occultati tra la pasta nella credenza della cucina. È quanto hanno scoperto i Carabinieri di Riccione, che hanno arrestato in flagranza un 25enne incensurato per l’ipotesi di detenzione ai fini di spaccio.

Durante un servizio di osservazione, i militari avrebbero sorpreso il giovane mentre cedeva una dose di cocaina a una persona del luogo, poi segnalata alla Prefettura quale assuntore.

La successiva perquisizione del veicolo e dell’abitazione del 25enne ha portato al ritrovamento di circa 250 grammi di cocaina, già suddivisi in 275 dosi, oltre a materiale per il confezionamento. Sequestrati anche i 4.100 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuti possibile provento dell’attività di spaccio. Su disposizione della Procura di Rimini, il giovane è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo.











