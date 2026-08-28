CRONACA Riccione, 275 dosi di cocaina nascoste sotto il materasso: arrestato un 25enne Oltre 250 grammi di droga già confezionata. Sequestrati anche 4.100 euro in contanti nascosti tra la pasta nella credenza

Riccione, 275 dosi di cocaina nascoste sotto il materasso: arrestato un 25enne.

Duecentosettantacinque dosi di cocaina nascoste sotto un materasso e oltre 4.100 euro in contanti occultati tra la pasta nella credenza della cucina. È quanto hanno scoperto i Carabinieri di Riccione, che hanno arrestato in flagranza un 25enne incensurato per l’ipotesi di detenzione ai fini di spaccio.

Durante un servizio di osservazione, i militari avrebbero sorpreso il giovane mentre cedeva una dose di cocaina a una persona del luogo, poi segnalata alla Prefettura quale assuntore.

La successiva perquisizione del veicolo e dell’abitazione del 25enne ha portato al ritrovamento di circa 250 grammi di cocaina, già suddivisi in 275 dosi, oltre a materiale per il confezionamento. Sequestrati anche i 4.100 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuti possibile provento dell’attività di spaccio. Su disposizione della Procura di Rimini, il giovane è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo.

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