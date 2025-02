BE KIND TO - APS Riccione: 350 kg di rifiuti ripuliti dalla foce del Marano nella giornata di Clean-Up "Il futuro è nelle nostre mani: è tempo di scegliere che mondo vogliamo lasciare ai nostri figli" scrive Be Kind To - APS.

La scorsa domenica si è svolta la Giornata di Clean-Up presso la foce del Marano a Riccione, organizzata da Be Kind To – APS in collaborazione con Futuro Verde, Fondazione Cetacea Onlus e Be Kind, con l’obiettivo di ripulire la spiaggia dai rifiuti. Grazie alla partecipazione di numerosi volontari, sono stati raccolti circa 350 kg di materiali indesiderati – tra cui plastica, lattine, vetro e altri detriti – contribuendo in maniera concreta a ripristinare l’area e a limitare l’impatto sull’ecosistema marino. L’evento, oltre a rappresentare un’azione diretta, mirava anche a educare i più giovani al rispetto dell’ambiente, un impegno fondamentale per la sostenibilità.

Molte famiglie hanno partecipato, e i bambini, incuriositi dalla presenza di rifiuti sulla sabbia, hanno posto domande quali “Perché ci sono così tanti rifiuti qui?” e “Chi li ha lasciati?”. "I bambini sono innocenti. Non possono e non devono pagare per l’incuria degli adulti", scrive Be Kind To – APS. "Il futuro è nelle nostre mani: è tempo di scegliere che mondo vogliamo lasciare ai nostri figli, un percorso determinante per il benessere delle nuove generazioni", aggiunge l'associazione, annunciando anche altre iniziative volte a promuovere la gentilezza e l'educazione ambientale.

