Riccione: 50enne in crisi d'astinenza colpisce il padre con un bicchiere

All'arrivo dei Carabinieri di Riccione, l'uomo, 79enne di Riccione, presentava una vistosa ferita alla testa, causata da un bicchiere di vetro da cui era stato colpito poco prima dal figlio, 50enne disoccupato. In crisi d'astinenza, aveva chiesto denaro al padre per comprare qualche dose e davanti al rifiuto del genitore sarebbe andato su tutte le furie fino ad aggredirlo fisicamente. A chiedere aiuto, lo stesso anziano. Mentre lo stato di alterazione dell’uomo non si è placato neanche alla vista dei militari, con cui ha continuato ad essere particolarmente aggressivo, tanto da costringerli ad ammanettarlo e a condurlo in caserma. Maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale, i reati contestati che sono costati all’uomo una notte nelle camere di sicurezza, in attesa della celebrazione del rito direttissimo. L'anziano e la caverà invece con 10 giorni di prognosi.