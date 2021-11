CRONACA Riccione: 6 denunce e prevenzione dei carabinieri

Riccione: 6 denunce e prevenzione dei carabinieri.

Controllo mirato dei carabinieri di Riccione in contrasto a microcriminalità e spaccio. Sei le persone deferite in stato di libertà. Un 19enne di Rimini è stato fermato, senza patente, alla guida di un furgone rubato, mentre un 34enne di Bari ha rubato il portafogli ad una giovane e con la carta di credito ha acquistato una bottiglia di champagne; denunciato anche 31enne pregiudicato di Misano Adriatico per un furto aggravato commesso in un laboratorio di piadine di Riccione. E ancora: un uomo di origine albanese è stato deferito “per violazione dei doveri inerenti la custodia di cose sottoposte a sequestro” perché pizzicato mentre circolava sull’autovettura affidatagli in custodia a seguito di precedenti illeciti. Inoltre sono state ritirate due patenti per guida in stato di ebbrezza alcoolica e denunciati altrettanti conducenti perché trovati in possesso di sostanze stupefacenti. Nessun disordine invece per i festeggiamenti di Halloween.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: