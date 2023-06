Riccione: 8 patenti ritirate, 2 a conducenti di auto targate San Marino La Polizia Locale ha intensificato i controlli all'esterno dei locali

La Polizia Locale di Riccione, durante i controlli stradali effettuati nel week end, ha ritirato 8 patenti per guida in stato di ebrezza alcolica, due delle quali a conducenti di auto immatricolate a San Marino. In entrambi i casi i conducenti hanno provveduto a pagare la sanzione di 543 euro per scongiurare il fermo amministrativo delle auto che sono state poi affidate a conducenti sobri. I controlli sono avvenuti all'esterno dei locali posti sul lungomare riccionese.

Nella stessa serata è stato anche sanzionato il titolare di un minimarket per aver venduto alcolici a minorenni e sono stati identificati, sanzionati e allontanati due soggetti intenti a richiedere con insistenza offerte in denaro.

