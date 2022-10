Riccione: a fuoco sottotetto di palazzina, nessun ferito [fotogallery]

Molta paura ma nessuna grave conseguenza, se non per mobili e suppellettili di una villetta a due piani in zona Punta dell'Est. Durante lavori di manutenzione, a causa di un prodotto, si è sprigionata una fiamma che ha rapidamente raggiunto il tetto dell'abitazione situata in via Arno al civico 4 di Riccione. A dare l'allarme ai vigili del fuoco gli stessi occupanti che poi hanno aspettato l'arrivo dei soccorsi. Diverse le squadre dei pompieri in azione che hanno spento le fiamme. Nessuna conseguenza per le persone, ma al momento la villetta è inagibile per la mole d'acqua usata per spegnere l'incendio. Sul posto i Carabinieri di Riccione per ricostruire l'accaduto.

