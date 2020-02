Riccione: a fuoco un deposito di go-kart

Intervento dei Vigili del Fuoco di Rimini nelle prime ore della mattina di venerdì in viale D'Annunzio, a Riccione. È infatti scoppiato un incendio in un locale di legno adibito a deposito di go-kart. Il lavoro dei pompieri, giunti sul posto con tre mezzi, è servito a limitare i danni e salvaguardare un bar adiacente alla struttura. Ancora ignote le cause del rogo. Sul posto presente anche la Polizia scientifica.