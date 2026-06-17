Riccione: a Oltremare 2.0, arriva il primo Seriema della Romagna

Si chiama JJ,ed è un giovane esemplare maschio di Seriema crestato, raro uccello terrestre originario del Sud America

Si chiama JJ, è alto 1 metro, pesa circa 2 kg e ha più o meno 2 anni. Arriva a Oltremare, il family edutainment park di Riccione, un giovane esemplare maschio di Seriema crestato, raro uccello terrestre originario del Sud America. Ospite dell'area Raptors World, JJ proviene da una fattoria didattica del Nord Italia e rientra in un programma di scambio tra strutture zoologiche nazionali dedicato alla conservazione delle specie e al benessere animale. Ad accudirlo ora il team di falconiere e il personale veterinario del parco.

JJ parteciperà alle attività educative di Oltremare, diventando il primo ambasciatore della sua specie in Romagna. I visitatori potranno osservarne i comportamenti naturali e conoscere l’importanza della tutela degli habitat. Nelle simulazioni di caccia viene utilizzata esclusivamente una finta preda, un serpente di gomma, nel rispetto degli animali. Un nuovo tassello, dunque, nell’impegno di Oltremare per la biodiversità e l’educazione ambientale.

Guarda le immagini nel video e l'intervista a Linda.