Riccione, abbandonano l’auto dopo un inseguimento sulla Statale e fuggono a piedi: nel veicolo oltre un chilo di hashish

Oltre un chilogrammo di hashish è stato sequestrato dalla Polizia Stradale di Riccione nella serata del 30 settembre, al termine di un inseguimento iniziato lungo la Statale Adriatica e conclusosi all’interno di un campo agricolo.

Secondo quanto riferito dal COISP di Rimini, durante un servizio di vigilanza una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Riccione ha notato un veicolo con due persone a bordo che procedeva a velocità sostenuta. Alla vista degli agenti, il conducente avrebbe tentato di sottrarsi al controllo dando il via a una fuga.

Dopo un inseguimento, il mezzo è stato ritrovato a Riccione, all’interno di un campo agricolo. I due occupanti sono però riusciti a fuggire a piedi, facendo perdere le proprie tracce.

Nel corso dei successivi controlli, i poliziotti avrebbero rinvenuto all’interno dell’auto oltre un chilogrammo di hashish, confezionato in panetti, oltre a un telefono cellulare.

Dagli accertamenti effettuati sarebbe inoltre emerso che la vettura utilizzata dai due fuggitivi risultava oggetto di appropriazione indebita.

Il materiale stupefacente è stato quindi sequestrato mentre sono in corso gli accertamenti per risalire all’identità delle persone coinvolte.







