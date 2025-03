Riccione accoglie la primavera con musica, arte e cultura. Ecco gli eventi

"Un calendario molto ricco - spiega la sindaca di Riccione, Daniela Angelini -, visto che quest'anno la primavera ci offre weekend lunghi e abbiamo voluto riempirli tutti con eventi di carattere culturale, di intrattenimento, spettacolo e sportivi".

A inaugurare la nuova stagione di eventi nella Perla Verde il grande cantautorato. Il 19 aprile il taglio del nastro musicale con Ermal Meta, seguito dal festival Viva Riccione Jazz, con Sergio Cammariere, Enrico Rava e Amaro Freitas. Il 3 maggio, Edoardo Bennato presenta in anteprima il suo nuovo tour. La fotografia dei maestri dell’agenzia Magnum, da Ferdinando Scianna a Martin Parr, racconta la spiaggia nella nuova mostra a Villa Mussolini fino al 5 ottobre. La memoria storica è al centro delle celebrazioni del 25 aprile, in corteo e al Palazzo del Turismo, dove Walter Veltroni presenta “Le emozioni che abbiamo vissuto”. Il Primo Maggio lo studio teatrale sulla storia del lavoro e il dialogo tra il giornalista Oliviero La Stella e il vicepresidente della Regione Vincenzo Colla su diritti e nuove prospettive dei lavoratori. Non mancheranno mercatini e iniziative enogastronomiche, come “Lo Smanèt Easter Market” e “Io, tu e…le rosole”. Il 21 e 22 giugno, la Notte Rosa viene animata dal ballerino Kledi Kadiu e Michelle Hunziker. A dare il via agli eventi della primavera la tradizionale Fugaracia, il concerto-evento per i 25 anni del coro Le Allegre Note e il ciclismo, con la Granfondo Riccione e le due tappe della Settimana Internazionale Coppi e Bartali. Lo sport tornerà con eventi di nuoto, basket e scherma. Una stagione che trasforma Riccione in un crocevia di musica, spettacolo e tradizione.







Nel servizio le interviste a Daniela Angelini (sindaca di Riccione) e Mattia Guidi (assessore al turismo e agli eventi del Comune di Riccione)

