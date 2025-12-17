NOVITA' NELLE INDAGINI Riccione, accoltellamento tra minorenni ad Halloween: salgono a tre gli indagati Due 14enni accusati di tentato omicidio, un terzo di aver aiutato a occultare l’arma. La vittima è un ragazzo di Misano

Novità di rilievo nelle indagini sulla rissa che, nella serata di Halloween, ha portato al ferimento con un coltello di un 14enne di Misano davanti al Palacongressi di Riccione. Secondo quanto riportato dal 'Corriere Romagna' e dall'edizione riminese de 'il Resto del Carlino' oltre al presunto aggressore, un 14enne riccionese, individuato e bloccato poco dopo dagli agenti della polizia locale, sul registro degli indagati compaiono altri due ragazzi, entrambi di Riccione e suoi coetanei. Inoltre la Procura dei minori di Bologna ha riqualificato l'ipotesi di reato in tentato omicidio.

I tre ragazzini, coetanei della vittima, sono giovanissimi calciatori in una squadra della zona. E proprio la rivalità calcistica sarebbe al centro delle motivazioni dell'aggressione. La sera del 31 ottobre, in viale Virgilio, a pochi passi da viale Ceccarini un 14enne misanese rimase ferito da più coltellate al volto, alla testa e a una spalla. Un altro ragazzino, tredicenne, rimase ferito, invece, una mano. Quella sera stessa gli agenti della Polizia Locale, venne fermato un primo ragazzino a cui si aggiunse presto un amico coetaneo. Le indagini hanno poi scoperto il coinvolgimento poi un terzo minorenne indagato per aver aiutato l'accoltellatore a disfarsi dell'arma. Nel dettaglio due giovani sono indagati con l'accusa di tentato omicidio e uno con l'accusa di aver aiutato a occultare l'arma.

