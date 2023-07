Riccione: accoltellato alla Notte Rosa, 17enne al Bufalini

Un minorenne è stato accoltellato a Riccione, durante la Notte Rosa. Il 17enne, originario di Perugia, riporta Riminitoday, si sarebbe ritrovato coinvolto in una rissa fra giovanissimi a Piazzale Curiel, attorno alle 3 di notte fra sabato e domenica. Nella diatriba qualcuno avrebbe tirato fuori un coltello per poi sferrare alcuni fendenti al giovane. Il 118 è intervenuto per un trasporto d'emergenza all'Ospedale Bufalini di Cesena, dove il 17enne è stato sottoposto a intervento chirurgico. Non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenute Polizia Municipale e Carabinieri, che ora sono al lavoro per far luce sulla dinamica.