Riccione: aggredirono 16enne per rivalità in amore, tre denunciati

I carabinieri hanno identificato e denunciato a piede libero per lesioni due ventenni e un diciassettenne di Riccione, ritenuti gli autori dell'aggressione dello scorso 28 febbraio, nel sottopassaggio di viale Ceccarini ai danni di un sedicenne ferito con calci e pugni. Il ragazzino era finito in ospedale con una prognosi di 30 giorni per la frattura di un polso. Le indagini condotte dai militari della stazione di Riccione, con l'acquisizione e l'analisi dei filmati degli impianti di videosorveglianza del centro, hanno consentito di ricostruire il momento dell'aggressione da cui il sedicenne era riuscito a sottrarsi solo grazie all'aiuto di un commerciante della zona.









Secondo gli uomini dell'Arma i ragazzi denunciati farebbero parte di una baby gang, oramai ampiamente conosciuta e identificata, dagli stessi investigatori. Sarebbe infatti lo stesso gruppo che qualche giorno prima ed esattamente il 23 febbraio aveva aggredito e rapinato un turista modenese. Quella del sottopassaggio di viale Ceccarini era stata una spedizione punitiva nei confronti del 16enne aggredito perché corteggiava la ragazzina di uno del gruppo. I tre giovani sono stati denunciati per lesioni personali aggravate.