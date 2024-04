Riccione: aggredirono e rapinarono turisti in spiaggia, condanna a 8 anni

Sono stati condannati a otto anni di reclusione per aver aggredito e picchiato a sangue un 47enne di Morrovalle, nel Maceratese, affetto da una grave patologia, e un 25enne di Carpi, sulla spiaggia libera di Riccione, in pieno giorno il 23 giugno del 2021. Due giovani originari del Mali, di 23 e 25 anni, sono stati condannati ieri dal tribunale collegiale di Rimini, presieduto dal giudice Fiorella Casadei. Un terzo presunto rapinatore, minorenne all'epoca dei fatti, è stato invece giudicato dal Tribunale minorile. Il sostituto procuratore, Davide Ercolani, che tre anni fa coordinò le indagini dei carabinieri di Riccione, aveva chiesto una pena a 8 anni e sei mesi per quella che era stata un'aggressione violenta iniziata con un litigio e finita con una rapina di poche decine di euro.

Il violento pestaggio, in cui aveva avuto la peggio il 47enne preso a calci e pugni quando era già a terra, era stato scatenato - secondo la ricostruzione dei carabinieri - da alcuni atteggiamenti tenuti dai due turisti italiani, mentre il gruppo dei ragazzi del Mali stava parlando con alcune giovani e postando video su Tiktok. Era nata una discussione finita poi a botte. Prima di scappare uno dei ragazzi aveva rapinato il portafoglio con 40 euro al 47enne che si è quindi costituito parte civile nel procedimento, nella persona dell'amministratore di sostegno, l'avvocata Roberta Bizzarri rappresentata in udienza dall'avvocato Federica Trifoglio del Foro di Fermo. Il giudice ha accordato un risarcimento di 3000 euro. I due giovani del Mali - uno dei quali è agli arresti domiciliari, mentre l'altro è a piede libero e lavora in un ristorante - sono stati difesi dagli avvocati Paola Zavatta e Giulio Tencati del Foro di Rimini.