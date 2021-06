CRONACA Riccione: aggredisce una transessuale, arrestato

Ha insultato e aggredito una trans e poi ha fatto fa irruzione, scavalcando la recinzione nella caserma dei carabinieri, finendo in manette per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e accesso arbitrario in luoghi militari.

È successo intorno alle 4, su viale Torino a Riccione, dove l'uomo, 31 anni di origine romena residente a Misano Adriatico, vedendo la trans passeggiare insieme con altre tre persone, due ragazzi e una ragazza turisti di Reggio Emilia, ha iniziato a gridare e a sbraitare frasi sessiste e omofobe. Solo l'intervento degli amici ha evitato che la situazione degenerasse. Soccorsa dal 118, la trans, che nella foga di difendersi dagli insulti era finita a terra, è stata trasportata in pronto soccorso da dove è stata dimessa con pochi giorni di prognosi per alcune escoriazioni. Il romeno invece ha riportato la frattura del setto nasale. Il 31enne, che durante l'identificazione aveva già mostrato un comportamento aggressivo nei confronti dei Carabinieri di Riccione, intervenuti in viale Torino, è andato caserma e, dopo aver scavalcato la recinzione, ha tentato di fare ingresso all'interno degli uffici. Immediato l'intervento dei militari che l'hanno bloccato e arrestato.

Nel corso dei controlli in territorio gli uomini dell'Arma hanno anche deferito 5 persone in stato di libertà. Si tratta di un 24enne ucraino, ritenuto responsabile di un tentato furto in un hotel, un 18enne di Budrio che portava con sè un coltello serramanico nascosto nei pantaloni, un 22enne bolognese ritenuto responsabile dell'aggressione di due giovani e due guidatori sorpresi con il tasso alcolemico superiore al limite, a cui è stata ritirata la patente. 171 i veicoli esaminati nel weekend, 383 le persone controllate.



