Riccione, aggressione in Viale Ceccarini: due turisti minacciati con coltello e derubati Arrestato anche un 27enne irregolare che, in stato di ubriachezza, infastidiva gli avventori di un locale sulla spiaggia

Riccione, aggressione in Viale Ceccarini: due turisti minacciati con coltello e derubati.

Due giovani turisti, sono stati aggrediti la notte scorsa in viale Ceccarini da 4 malviventi che, in blocco, li hanno costretti a fermarsi, minacciandoli con un coltello, e facendosi consegnare una collana e un telefono cellulare. I Carabinieri sono riusciti a rintracciare e bloccare i responsabili - trovati in possesso di passamontagna e manganello-, nel frattempo fuggiti. Per due 19enni senegalesi, residenti nel riminese, si sono aperte le porte del carcere mentre due 17enni di Forlì sono stati arrestati e affidati ai propri genitori, sottoposti alla prescrizione di permanenza domiciliare.

In zona Marano, un 27enne marocchino irregolare sul territorio, è stato poi arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di monete falsificate. Il ragazzo, in stato di ubriachezza, infastidiva gli avventori di un locale sulla spiaggia e all'arrivo dei militari, per evitare l’identificazione, ha iniziato a colpire gli agenti con calci, procurando ad uno di loro lievi escoriazioni. Una volta bloccato e perquisito, lo straniero è stato trovato in possesso di una banconota da euro 50 euro palesemente contraffatta, quindi sequestrata.

