CRONACA Riccione: aizza un cane contro turista per rapinarlo

In Riviera, con l'aumento del turismo, crescono anche gli episodi di microcriminalità. Fra gli arrestati dai Carabinieri di Riccione, un 19enne nordafricano che, assieme ad altri soggetti non identificati, ha costretto un turista straniero di 30 anni a seguirlo in spiaggia, e sotto la minaccia di farlo azzannare da un cane, si è fatto consegnare portafogli e smartphone, non prima di averlo anche aggredito. Il giovane, sulla base delle descrizioni fornite dalla vittima, è stato rintracciato alla stazione ferroviaria di Riccione. Dopo il fermo, è stato portato nel carcere di Rimini in attesa del giudizio di convalida.

