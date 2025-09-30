Riccione, al via i lavori per il “Bosco Filare” di viale Ceccarini | fotogallery

Riccione guarda al futuro partendo dal suo cuore più iconico. Sono iniziati oggi i lavori del secondo stralcio di riqualificazione di viale Ceccarini, nel tratto compreso tra viale Milano e viale Dante. Un investimento da oltre 2,6 milioni di euro, finanziato interamente con risorse comunali, che segna un passo decisivo nel progetto di rigenerazione urbana del salotto della Perla Verde.

Il cantiere, affidato al raggruppamento d’imprese guidato da Zambelli Srl con la progettazione dello studio Laprimastanza, non prevede un semplice restyling ma un intervento strutturale destinato a trasformare viale Ceccarini in un manifesto europeo di sostenibilità. Dopo l’“Oasi Urbana” realizzata nel primo lotto, questa volta il concept è il “Bosco Filare”: un sottobosco verde e fiorito che valorizzerà il filare storico dei pini, integrando natura e spazio urbano.

Grande attenzione sarà riservata alla tutela ambientale, con monitoraggi fitosanitari, ripiantumazioni e tecniche innovative per proteggere le radici degli alberi. A completare l’esperienza ci saranno la nuova pavimentazione in travertino, arredi urbani scenografici, sistemi di illuminazione con audio integrato e installazioni suggestive come tappeti di lucciole e nebulizzazioni d’acqua.

Il cronoprogramma prevede due fasi: la prima, tra viale Milano e viale Gramsci, terminerà entro marzo 2026, la seconda, fino a viale Dante e piazzetta del Faro, sarà completata entro maggio 2026, in anticipo rispetto alle previsioni. Per ridurre i disagi alle attività economiche, il Comune ha confermato la riduzione del 50% della Tari per tutta la durata del cantiere e un servizio di guardiania per sicurezza e decoro.

“Questo intervento cambierà la cartolina di Riccione – hanno dichiarato la sindaca Daniela Angelini e l’assessore alla Rigenerazione Urbana Christian Andruccioli –. È un progetto ambizioso che tiene insieme storia, eleganza e sostenibilità, e che restituirà alla città un viale Ceccarini rinnovato, funzionale e pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua storia”.







