CULTURA Riccione, al via l'ottavo Festival delle storie e della arti Quest'anno "adottato" dal cartellone estivo dell'associazione Riccione Alba

Il festival, racconta, tra concerti e romanzi, la storia della Perla Verde e dei personaggi che l'hanno reso famosa nel mondo. Con questa ottava edizione, la kermesse ha organizzato 31 eventi con oltre 110 ospiti, dall'ex sindaco Terzo Pierani a Giuseppe Lo Magro, da Gianluca Daluiso a Federico Mecozzi. Tre serate consecutive, dall'8 al 10 agosto, al bagno 110. Si parte con la presentazione del quinto libro su Riccione di Vittorio Costa "Cina arena lux" che ripercorre l'epopea delle sette arene Alba, Africa, Dante, Mare, Star e Zanarini. Tra racconti, immagini, scene famose dei film e le colonne sonore intonate dallo stesso autore. Martedì 9 agosto sarà protagonista Nartico con un concerto acustico e per la serata finale, giorno di San Lorenzo, il rock raffinato dei The Flumana, con al temine un brindisi sotto le stelle. Il festival rientra quest'anno nel cartellone degli eventi dell'associazione Riccione Alba, il cui "filo conduttore" sono i festeggiamenti per i 100 anni della città. Da qui le rassegne musicali con tributi ad artisti legati alla Perla Verde, come Ligabue, Lucio Dalla e I Nomadi; le rassegne con artisti emergenti e sulla storia del Comune; gli appuntamenti per i più piccoli.

c.s. Nel video l'intervista a Alessandro Formilli, curatore Festival e a Giorgio Fortunato, presidente Riccione Alba

