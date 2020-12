CRONACA Riccione: anziana investita sulle strisce pedonali, ricoverata in gravi condizioni

Stava attraversando le strisce pedonali in prossimità di un supermercato di Riccione, quando è stata travolta da una MiniCooper. L'incidente, che ha coinvolto una signora 84enne, è avvenuto ieri pomeriggio alle 17:15 in viale Carpi. Nell'impatto l'anziana ha sfondato il parabrezza del veicolo ed è precipitata sull'asfalto.

Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118, con ambulanza e auto medicalizzata, per stabilizzare la donna e trasportarla all'Ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità, in cui tutt'ora si trova ricoverata. Sul posto per i rilievi e per ricostruire la dinamica è intervenuta la Polizia Municipale.





