CRONACA Riccione: appello per ritrovare un 18enne, ma era in carcere per rapina Il giovane, assieme ad altri quattro coetanei, ha rapinato quattro turisti. Dopo l'arresto ha deciso di non avvertire la famiglia

Sembrava scomparso ed invece si trovava nel carcere di Rimini. Nei giorni scorsi, la famiglia del 18enne Mahdi Ouzzani aveva fatto un appello sui social per ritrovarlo, visto che non aveva più sue notizie da lunedì pomeriggio. Da Riccione, dove stava trascorrendo una lunga vacanza, sarebbe dovuto partire in treno verso Mainz, in Germania, per raggiungere la zia. Ma su quel treno il giovane di Reggio Emilia, italiano di seconda generazione, non c'è mai salito, perché assieme ad altri quattro ragazzi è stato arrestato per rapina. Essendo maggiorenne – ricostruisce il Corriere Romagna – ha avuto la possibilità di decidere se e a chi comunicare il suo stato di detenzione. E Mahdi Ouzzani non ha voluto avvertire alcun famigliare. Da giovedì scorso si trovava nella Casa circondariale dei Casetti dopo aver rapinato quattro coetanei, in un diversi episodi, nella notte tra il 23 e il 24 agosto. Scarcerato dopo il processo direttissimo - aggiorna Rimini Today -, il ragazzino è ripartito da Riccione, direzione Germania, senza dire a nessuno della sua "disavventura" in Riviera.

