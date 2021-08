CRONACA Riccione: apre carburatore con la sigaretta accesa, 60enne avvolto dalle fiamme

Riccione: apre carburatore con la sigaretta accesa, 60enne avvolto dalle fiamme.

Grave incidente domestico ieri a Riccione. Un 60enne del posto stava pulendo il carburatore della motosega con la sigaretta accesa quando si è sprigionata una vampata di fuoco che lo ha avvolto. Il fatto è accaduto in un capanno degli attrezzi in zona Fontanelle, tra via Sicilia e viale Pachino. Le sue urla hanno messo in allarme la compagna che ha chiamato il 118, intervenuta con un'ambulanza e automedicalizzata. È inoltre decollato l'elisoccorso da Ravenna che ha poi trasportato l'uomo al centro grandi ustionati del “Bufalini” di Cesena dove l'uomo è ora ricoverato con ustioni a volto, braccia e addome. Ancora incerta la dinamica: è probabile che sia stato il vapore sprigionato dal carburante ad incontrare la brace della sigaretta e a scagionare così la fiamma.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: