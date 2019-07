Riccione: arrestate cinque persone dai Carabinieri

Nel pomeriggio di martedì, nel corso di un servizio di controllo del territorio, i carabinieri di Riccione hanno fermato cinque persone. Il primo, un 39enne nato in Marocco e senza fissa dimora, in stato di alterazione alcolica, era in possesso di due telefoni cellulari rubati a due turisti, prontamente riconsegnati dalle autorità agli stessi.

Altri due individui, un 39enne e un 44enne entrambi nati in Tunisia e senza fissa dimora, tentavano di asportare la borsa ad una turista. Fermati dai carabinieri mentre si davano alla fuga, uno dei due, durante le fasi di identificazione, forniva false generalità.

Gli ultimi due uomini, il primo un 52enne nato in Algeria e residente a Bologna, risultava gravato da un ordine di carcerazione dalla procura della Repubblica di Bologna per il reato di furto; il secondo, un 47enne di Napoli agli arresti domiciliari per un furto commesso, non essendosi attenuto agli obblighi impostagli dall'autorità giudiziaria, gli è stato imposto un ordine di custodia cautelare in carcere.