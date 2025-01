DROGA Riccione: arrestati 26enne albanese e 20enne per spaccio di droga Due diverse operazioni dei Carabinieri di Riccione e della Polizia Locale di Rimini

Riccione: arrestati 26enne albanese e 20enne per spaccio di droga.

I Carabinieri della Compagnia di Riccione hanno arrestato un 26enne albanese, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un controllo del territorio, i militari hanno notato due uomini scambiarsi rapidamente qualcosa e allontanarsi in fretta. Dopo aver fermato i soggetti, è emerso che uno dei due aveva in tasca una dose di cocaina e denaro contante, mentre l'altro nascondeva droga già confezionata per lo spaccio.

Proseguendo le ricerche nelle vicinanze, sono stati trovati oltre 40 involucri di cocaina nascosti in una confezione di chewing-gum, con un valore di mercato di alcune migliaia di euro. La perquisizione successiva ha portato al sequestro di oltre 20.000 euro in contante e materiale per il confezionamento delle dosi. Il 26enne è stato arrestato in flagranza di reato e, al termine del giudizio con rito direttissimo, il Tribunale di Rimini ha convalidato l'arresto, imponendo il divieto di dimora nella provincia.

Mentre a Rimini, la Polizia Locale ha arrestato nel pomeriggio di giovedì un ventenne, sempre per spaccio di sostanze stupefacenti. Dal controllo domiciliare la consegna spontanea di quasi 200 grammi di sostanze e oltre 400 euro. Gli agenti sono arrivati alla sua abitazione dopo un controllo nel parcheggio in zona via Lagomaggio, dove è stato fermato un altro ragazzo 20enne con una piccola quantità di hashish.

