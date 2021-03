Riccione: arrestato 16enne per rapina, resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi

Arrestato un 16enne di Riccione per uno scippo ai danni di una donna di 57 anni. Il fatto ieri sera attorno alle 19,30 in pieno centro. Una pattuglia dei Carabinieri era nelle vicinanze ed è riuscita a bloccare il giovane, che ha tentato di disfarsi sia delle refurtiva che di un coltello da cucina. Per lui le accuse ora sono rapina, resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi atti ad offendere. La donna è stata accompagnata presso l’Ospedale di Riccione, dove le hanno riscontrato lievi lesioni giudicate guaribili in 7 giorni. La refurtiva, costituita da una borsetta contenete documenti, oggetti personali e denaro del valore complessivo di 560 euro, è stata subito recuperata e restituita alla vittima. Per il giovane si sono aperte le porte del Centro di prima accoglienza a Bologna.